Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Sane'nin transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir" denildi. - İSTANBUL