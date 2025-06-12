Galatasaray, Leroy Sane ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

- Galatasaray, Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL - Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Sane'nin transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir" denildi.

Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız"

Sane'nin imza törenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sane formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, "Sane'nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızdan, Sane ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz" diye konuştu.

Leroy Sane de, "Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.