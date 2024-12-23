Galatasaray Liderliğe Doymuyor - Son Dakika
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Galatasaray Liderliğe Doymuyor

Galatasaray, Süper Lig'de 17 hafta sonunda liderliğini sürdürüyor, 14 galibiyetle başarı peşinde.

23.12.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da ilk yarıyı en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 13. olduğu 2021-2022 sezonundan sonra değişen yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosuyla üst üste 2 sezon şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezon rekor 102 puanla Süper Lig'de ipi önde göğüsleyip üst üste 2, toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğu hedefliyor.

Yoluna emin adımlarla ilerleyen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligde sezonun 17 haftalık ilk bölümünü zirvede geçti. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 44 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

"Cimbom" ilk yarıyı, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho liderliğinde 10 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirme hedefiyle sezona başlayan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde geçti.

Sezona iyi başlamadı

Galatasaray, sezona iyi başlamamasına rağmen kısa sürede toparlayarak rakiplerinin önüne geçti.

Geçen sezon Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanarak "double" yapan sarı-kırmızılı ekip, sezonu Süper Kupa maçıyla açtı. Galatasaray, geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile ağustos ayı başında yaptığı müsabakayı 5-0 kaybetti.

Bu mağlubiyetin ardından taraftarlar, takım performansından dolayı teknik direktör Okan Buruk, transferler politikasından dolayı ise Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimi ağır şekilde eleştirdi.

Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasında Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-1'lik galibiyetler alınsa da sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenmek taraftarlar arasındaki ümitsizliği artırdı.

Hem Süper Kupa hem de Şampiyonlar Ligi elemelerindeki kötü sonuçların ardından çabuk toparlanan Galatasaray, sonrasında gösterişli bir performans sergiledi.

Ligde bileği bükülmedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz yenilgi yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki 19 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen tek ekip olan Galatasaray, açık ara farkla liderlik koltuğunda oturuyor.

Avrupa Ligi'nde de namağlup

Sezona "Devler Ligi"nde Young Boys'a elenerek giren Galatasaray, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise iyi bir performans sergiliyor.

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar, bu sezon "Kupa 2"de mücadele ediyor.

Yenilenen 36 takımlı lig formatında Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg ile Malmö, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar ve Ajax takımlarıyla eşleşen Galatasaray, bu zamana kadar 6 maça çıktı. "Cimbom" söz konusu müsabakalarda üçer galibiyet ve beraberlik alarak yoluna namağlup devam etti.

Galatasaray, sahasında PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3, Tottenham'ı 3-2 yenerken, deplasmanda RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 maç sonunda topladığı 12 puanla 6. sırada yer aldı.

Okan Buruk bir rekor daha kırdı

Geride kalan 2 sezonda takımıyla birçok rekor kıran teknik direktör Okan Buruk, yılı da bir rekorla kapattı.

Sezonun 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, takımının başında 90. Süper Lig maçında 75. galibiyetini aldı.

Bu sürede 9 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan Buruk, 103 maçla Christoph Daum'a ait olan rekoru kırarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör ünvanını ele geçirdi.

Deplasmanda kazanma rekorunu geliştirdi

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirerek devam ediyor

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 7. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 16 maçlık dış saha kazanma serisi yakaladı.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Kayseri deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı.

Hücum performansı göz kamaştırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaklaşık maç başına 3 gol atarak yoluna devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, namağlup liderlik koltuğunda oturduğu ligde 16. maçında 47 gole ulaştı. Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, maç başına 2,93 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, lig tarihinde ilk 16 maç sonunda en yüksek gol sayısına ulaşan takım oldu.

Galatasaray'ın bu başarısında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, 8. golünü atan Barış Alper Yılmaz, beşer gollü Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, dörder gollü Dries Mertens ve Mauro Icardi büyük pay aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Liderliğe Doymuyor - Son Dakika

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