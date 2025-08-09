Galatasaray Lige 3-0 İle Başladı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi oyunlarını oynamaya çalıştıklarını ifade etti. Gaziantep'te kazanmanın önemli olduğunu aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için mutluyum. Lige iyi başlangıç yaptık, oyuncularımızın performanslarına dolayı çok mutluyum. Özellikle tabii santrafor bölgesinde oynayan Barış Alper Yılmaz'ın performansı, golleri ve gayreti 90 dakika boyunca çok önemliydi. Yunus sakat dönmüştü, onu belirli bir süre kullandık. O da oyun içerisinde çok iyi işler yaptı. Takım olarak iyiydik. Sane'nin özellikle ikinci yarıdaki performansı çok etkileyiciydi. Bütün futbolcular için çok zor bir gündü aslında. Yani sıcakta oynamak performansı düşürebiliyor."

Buruk, bir gazetecinin "Osimhen'i neden Gaziantep'e getirmediniz?" sorusu üzerine ise "Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğü söyledi." cevabını verdi.

Kaleci Günay'ın performansından memnun olduklarını dile getiren Buruk, Gaziantep'in de Günay'ı sevdiğini ifade etti.

Kaleci transferi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Buruk, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukçu çalışmalarını sürdürüyor. Bizim için önemli olan tabii ki kadro yapısı, kadro kalitesi. Muslera burada 13 yıl süre aldı, önemli bir hizmet verdi. Galatasaray'a yakışacak bir kaleci almak isteriz." dedi.