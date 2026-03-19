Galatasaray Liverpool\'a Deplasmanda Yenik

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Mac Allister'ın sağ taraftan yerden kullandığı köşe vuruşunda Dominik Szoboszlai, penaltı noktası önünden yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada Abdülkerim'in kafayla geriye pasında araya giren Mohamed Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın aşırtmak istediği topu Uğurcan, iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Salah'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Van Dijk içeri çevirdi. Mac Allister'ın kafa vuruşunda top direkten dönerken, hakem Raczkowski son vuruş öncesinde kaleci Uğurcan'a faul yapıldığını belirledi.

33. dakikada paslaşarak gelişen Liverpool atağında Wirtz, ceza yayı önünden pasını Szoboszlai'ye aktarırken, bu oyuncunun sert şutunda Uğurcan sağına gelen topu çeldi.

45+2. dakikada ceza sahası içinde Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada penaltıyı kullanan Mohamed Salah'ın vuruşunda kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu çelerek gole izin vermedi.

45+5. dakikada Ismail Jakobs'un ceza sahasına ortasında Sallai kafayı vururken top kaleci Alisson'da kaldı.

45+6. dakikada Wirtz'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Salah, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan kurtarışını yaptı. Seken topu Wirtz tamamlamak isterken, Uğurcan bir kez daha topu çeldi.

Stat: Anfield

Hakemler: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Liverpool: Alisson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike

Yedekler: Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Andrew Robertson, Curtis Jones, Trey Nyoni, Amara Nallo, Kieran Morrison, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Rio Ngumoha

Teknik Direktör: Arne Slot

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Noa Lang, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 25) (Liverpool) - İSTANBUL