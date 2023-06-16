Insigne'nin yıllık kazancını öğrenen Galatasaray, pazarlık masasından apar topar kalktı - Son Dakika
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Insigne'nin yıllık kazancını öğrenen Galatasaray, pazarlık masasından apar topar kalktı

16.06.2023 11:55

Galatasaray, Süper Lig şampiyonu olarak İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne ile görüşüyor ancak transferi gerçekleştirmesi bir hayli zor. 10 sene boyunca Napoli forması giyen ve şu anda Toronto FC'de top koşturan Insigne, yıllık 11 milyon dolar kazanıyor ve bu ücretin Galatasaray tarafından karşılanması imkansız gözüküyor. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Toronto FC ile 12 resmi maça çıktı ve 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne ile görüştü. Ancak sarı-kırmızılıların transferi gerçekleştirmesinin önünde büyük bir engel var.

YILLIK 11 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, 10 yıl boyunca Napoli forması giyen ve ardından Toronto FC'ye transfer olan Lorenzo Insigne ile Galatasaray bir görüşme gerçekleştirdi. Kanada ekibinde 11 milyon dolar kazanan Insigne'ye sarı-kırmızılıların bu ücreti ödemesinin imkansız olduğu belirtildi.

Insigne'nin yıllık kazancını öğrenen Galatasaray, pazarlık masasından hemen kalktı

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Lorenzo Insigne, Toronto FC ile bu sezon 12 resmi maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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Lorenzo Insigne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Insigne'nin yıllık kazancını öğrenen Galatasaray, pazarlık masasından apar topar kalktı - Son Dakika


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