Insigne'nin yıllık kazancını öğrenen Galatasaray, pazarlık masasından apar topar kalktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne ile görüştü. Ancak sarı-kırmızılıların transferi gerçekleştirmesinin önünde büyük bir engel var.

YILLIK 11 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, 10 yıl boyunca Napoli forması giyen ve ardından Toronto FC'ye transfer olan Lorenzo Insigne ile Galatasaray bir görüşme gerçekleştirdi. Kanada ekibinde 11 milyon dolar kazanan Insigne'ye sarı-kırmızılıların bu ücreti ödemesinin imkansız olduğu belirtildi.

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Lorenzo Insigne, Toronto FC ile bu sezon 12 resmi maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.