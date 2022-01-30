Galatasaray, Luyindama'nın transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray'da Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama takımdan ayrıldı. Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon ile anlaşan Luyindama için sarı-kırmızılılar, bu transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. TFF'nin resmi internet sitesinde takım kadrosunda bölümünde 28 yaşındaki futbolcu için 'Yurt dışına çıkış tarihi: 30.01.2022/ Suudi Arabistan' ifadeleri yer aldı.

Christian Luyindama bu sezon sarı-kırmızılılar ile 19 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Başarılı defans oyuncusu Belçika'nın Standard Liege ekibinden Galatasaray'a transfer olmuştu. - İSTANBUL