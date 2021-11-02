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Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı - Son Dakika

Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı

02.11.2021 16:55

Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak Galatasaray, maçta taraftarlarının tribünleri doldurmasını istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray, Rus temsilcisiyle karşılaşacağı maçın yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenmesi durumunda grubundan lider çıkmak için önemli bir avantajın sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar zorlu maç öncesinde TFF'ye sürpriz bir başvuruda bulundu.

SEYİRCİ KARARINI YEREL YÖNETİMLER VERİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını %100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye 3 sayfalık bir başvuru yaptı. TFF, Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesine göre karar verecek. Burada karar verici UEFA değil yerel yönetimler. TFF 9 Kasım'dan itibaren kapasiteyi yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı

Futbol Federasyonu, Lokomotiv Moskova, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı - Son Dakika
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