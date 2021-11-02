Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı

Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenmesi durumunda grubundan lider çıkmak için önemli bir avantajın sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar zorlu maç öncesinde TFF'ye sürpriz bir başvuruda bulundu.

SEYİRCİ KARARINI YEREL YÖNETİMLER VERİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını %100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye 3 sayfalık bir başvuru yaptı. TFF, Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesine göre karar verecek. Burada karar verici UEFA değil yerel yönetimler. TFF 9 Kasım'dan itibaren kapasiteyi yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.