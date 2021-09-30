Galatasaray maçına tribün olayları nedeniyle ara verildi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'nın konuğu oluyor. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı Pawel Raczkowski, 38'inci dakikada mücadeleye bir süre ara verdi.

Hakemin karşılaşmayı durdurması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribünün önüne kadar gelerek, sakin olmaları yönünde telkinlerde bulundu. Olayların devam etmesinin ardından takım kaptanları Muslera ve Payet de tribünlerin önüne kadar gelerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Bir süre sonra tribünlerin de sakinleşmesiyle Polonyalı hakem karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.