Galatasaray Maçında İkili Mücadele: Karşıyaka 72-82

15.02.2026 23:14
Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka'yı 82-72 mağlup etti, hakemler taraftar yüzünden ara verdi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Karşıyaka: Sokolowski 7, Samet Geyik 12, Manning 15, Alston 7, Moody 5, Young 18, Serkan Menteşe, Gordic 6, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep 2

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 12, Petrucelli 16, Gillespie 10, White 2, Robinson 5, McCollum 6, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 4

1.? ?Periyot: 11-22

Devre: 39-40

3.? ?Periyot: 48- 62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Karşıyaka'yı 82-72 mağlup etti.

Maç esnasında taraftarların kötü tezahüratı üzerine hakemler 3 kez uyarı anonsu yaptırdı. Tezahüratın devam etmesi üzerine hakemler soyunma odasına gitti.

Galatasaray MCT Technic oyuncuları da soyunma odasına giderken taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerden korunmaya çalıştı.

Hakemlerin 15 dakika sonra sahaya dönmesinin ardından yeniden başlayan maç, sorunsuz tamamlandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Karşıyaka, Sigorta, Türkiye, Olaylar, Spor, Son Dakika

