Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar - Son Dakika
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Spor

Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar

Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar

Galatasaray'ı konuk eden Sivasspor'da karşılaşmanın ilk yarısında hatalı gol yiyen ve penaltıya sebebiyet veren kaleci Dorde Nikolic, ikinci yarıda yerini Ali Şaşal Vural'a bıraktı ve kulağındaki kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

08.12.2024 17:36
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor- Galatasaray maçından korkutan bir sakatlık yaşandı.

NIKOLIC HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da karşılaşmanın ilk yarısında hatalı gol yiyen ve penaltıya sebebiyet veren kaleci Dorde Nikolic, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini kaleci Ali Şaşal Vural'a bıraktı. Kulağında kanama olan Nikolic, hastaneye götürüldü.

YUNUS GOLÜNDE TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

27 yaşındaki Sırp kaleci, Galatasaray'ın ilk golünde de büyük bir hata yapmıştı. Nikolic, 36. dakikada Yunus Akgün'ün şutunda topu elinden kaçırdı ve top ağlarla buluştu. Bu golle birlikte skora denge geldi.

PENALTIYA DA YAPTIRDI

Hatalo gol yiyen Nikolic, 45+6. dakikada penaltı yaptırdı. Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Victor Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü, topu kaleci Dorde Nikolic'ten kurtardı ve yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı.

Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi. Kararın ardından topun başına geçen Osimhen, fileleri buldu ve 1-0 geriye düşen takımını 45+9. dakikada 2-1 üstünlüğe taşımayı başardı.

Ali Şaşal Vural, Victor Osimhen, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ferudun Ozmen:
    Valla helal olsun gs li futbolculara sanırsın 10 yıldır şampiyon olamayan gs hırs Azim şampiyonluğa olan inanç. Bizim fenerliler de esamesi bile okunmuyor. Samimi olmak gerekiyor tebrik ederim gs yi. 76 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    HAKEM KARTLAR KONUSUNDA REZALETİ BATILI KASITLI SAKATLAYAN MANAY İÇİN VAR ÇAĞ İMASINA RAĞMEN KIRMIZI VEREMEDİM YAPIDAKİ YAPININ ÇOCUĞU 40 4 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    ve bu pozisyonda penaltı verildi Biz boşuna yapı var demiyoruz 1 32 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    çelik aneni de bn sttım hberin olsn ucza grti kltak 27 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Satılmış Maç numaradan kangallar 1 26 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    kırmızı vermek için ayağın kırılmasımı lazım yoksa ?? mu olmak lazım 27 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Fetösaray yapı her yerde 3 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HASIRT FENEV 4 5 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Sizin yönettiginiz macin ben !!! 4 2 Yanıtla
  • Erol AY:
    Çok geçmiş olsun kaleci kardeşimize. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar - Son Dakika
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