Galatasaray maçında TRT\'den çile çıkaran yayın

18.02.2026 08:28
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında TRT yayınında yaşanan teknik aksaklık izleyicileri çileden çıkardı. Dakikalarca donan ekran ve kaybolan skor bilgisinin yanı sıra 4. hakemin arkasından verilen yayın tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadeleyi canlı yayınlayan TRT'de yaşanan teknik sorun, ekran başındaki izleyicilerin tepkisine neden oldu.

2 DAKİKA BOYUNCA 4. HAKEMİN ARKASINDAN YAYIN VERİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ekran bir süre dondu. Sorunun giderilememesi üzerine yayın, saha içi kamerasına alındı. 2 dakika boyunca ceza sahalarına uzak açıyla verilen görüntü nedeniyle pozisyonları takip etmek zorlaştı.

SKOR VE DAKİKA BİLGİSİ DE VERİLEMEDİ

Ayrıca skor ve dakika bilgileri de bir süre ekranda yer almadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı TRT'nin yayın kalitesini eleştirerek yaşanan aksaklığa tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada gösterilen bazı tepkiler:

Galatasaray, Televizyon, Teknoloji, Juventus, Futbol, Spor, Trt

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    trt den ne bekliyorsunuzki 28 14 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    tayyibin kanalından ne fayda gelecek 14 17
  • Lale Kıranlı Lale Kıranlı:
    Olur öyle şeyler şifresiz izliyoruz ne güzel 24 16 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    İşte bu halktan beklenen şükretme seviyesi:)) 21 14
    erkan zengin erkan zengin:
    Ne alaka şimdi boş yorum yapma 5 5
    Salih Altın Salih Altın:
    şifresiz izliyoruz diye şükür edeceğine, bu vatandaşın vergileriyle verilen hizmet neden böyle kalitesiz diyecek beyin lazım. 0 4
    Engin Engo Engin Engo:
    lale tama lale =)=) aslında en büyük parayı trt ye ödediğinin farkında bile değil =) temiz kalpli nur yüzlü =)=) tertemiz insan =) tam siyasilerin sevdiği tip 0 0
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Yorumlara bakınca ülkemizde ne kadar boş kof gereksiz aynaya bakınca kendini göremeyen insanlar olduğu anlaşılıyor 2 1 Yanıtla
  • Kazbek dagli Kazbek dagli:
    vergilerimşzden alınan paraların nereye gittigi yine anlaşılanadı 1 2 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı Muhittin Çavdarlı:
    torpillileri doldurursan ne beklersin 1 1 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.