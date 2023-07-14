Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Fred için teklif yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Fred için teklif yaptı

14.07.2023 07:53

Galatasaray, Manchester United'ın deneyimli orta sahası Fred'i transfer etmek için teklif yaptı. Ancak, sarı-kırmızılıların teklifi reddedildi. Galatasaray'ın teklifi yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. Ayrıca, Suudi Arabistan ekipleri de Fred'in peşinde.

Galatasaray, Manchester United'ın deneyimli orta sahası Fred'i transfer etmek için kolları sıvadı. Taraflar arasında ilk görüşmeler gerçekleştirilirken, sarı-kırmızılıların teklifi reddedildi.

YENİ TEKLİF YAPILIP YAPILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Fred için Manchester United'ın ilk teklifini reddetti. Yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılıların teklifinin reddedildiği belirtildi. Galatasaray'ın teklifi yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DE PEŞİNDE

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fred'in peşinde Suudi Arabistan ekipleri de var. Brezilyalı orta saha geçen sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray büyük oynuyor! Manchester United'ın yıldızı Fred için ilk teklif yapıldı
Galatasaray büyük oynuyor! Manchester United'ın yıldızı Fred için ilk teklif yapıldı
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Son Dakika Spor Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Fred için teklif yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Fred için teklif yaptı - Son Dakika
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