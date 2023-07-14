Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Fred için teklif yaptı

Galatasaray, Manchester United'ın deneyimli orta sahası Fred'i transfer etmek için kolları sıvadı. Taraflar arasında ilk görüşmeler gerçekleştirilirken, sarı-kırmızılıların teklifi reddedildi.

YENİ TEKLİF YAPILIP YAPILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Fred için Manchester United'ın ilk teklifini reddetti. Yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılıların teklifinin reddedildiği belirtildi. Galatasaray'ın teklifi yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DE PEŞİNDE

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fred'in peşinde Suudi Arabistan ekipleri de var. Brezilyalı orta saha geçen sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.