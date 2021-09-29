Galatasaray, Marsilya deplasmanında

Boey ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosunda

Serhan TÜRK - MARSİLYA/ DHA -

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Fransız ekip Marsilya ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Arda Turan ve tedavisi devam eden Omar dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçta Lazio'yu 1-0'la geçerken, Marsilya deplasmanda Lokomotif Moskova ile 1-1 beraber kaldı.

BOEY KADRODA

Galatasaray'ın sezon başında Rennes Kulübü'nden kadrosuna kattığı Sacha Boey, Marsilya maçı kafilesinde yer aldı. Bir süredir sakatlığı bulunan 2000 doğumlu futbolcu son olarak Kasımpaşa maçında forma giymişti. Tedavi sürecini tamamlayan Boey, Marsilya'yı yakından tanıyor. Galatasaray kariyerine flaş bir başlangıç yapan Fransız oyuncu takımla çalışmalara başlarken, en çok merak edilen konu yarın oynayıp oynamayacağı. Oldukça hazır görünen Boey'i teknik direktör Fatih Terim, bu akşam deneyecek ve son performansı sonrası kararını verecek.