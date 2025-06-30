Galatasaray, Martyna Lukasik'i Kiraladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı Martyna Lukasik'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki smaçörün İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine Atom Trefl Sopot'ta başlayan oyuncu, sırasıyla Trefl Proxima Krakow, Grupa Azoty Chemik Police ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.
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