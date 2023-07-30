Galatasaray, Mauro İcardi ile 3 Sezonluk Anlaşma Sağladı, İcardi'ye Sezonluk 6 Milyon Euro Ödeyecek - Son Dakika
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Galatasaray, Mauro İcardi ile 3 Sezonluk Anlaşma Sağladı, İcardi'ye Sezonluk 6 Milyon Euro Ödeyecek

30.07.2023 14:42

Galatasaray: "Mauro İcardi ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EURO sezonluk ücret ödenecektir.

alatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi transferinin maliyetini açıkladı. Kulüpten, KAP'a yapılan açıklamaya göre Icardi'nin bonservisi için Fransız kulübü PSG'ye 10 milyon euro ödenecek. Bu ödeme 4 taksitle yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Icardi'yle de 3 sezonluk anlaşma sağlandı. Icardi, Galatasaray'dan sezonluk 6 milyon euro kazanacak.

HER SEZON İÇİN 6 MİLYON EURO

Galatasaray'dan, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Icardi resmen Galatasaray'da! 3 sezon için anlaşmaya varılan futbolcuya her bir sezon için net 6 milyon euro ödenecek
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Mauro İcardi ile 3 Sezonluk Anlaşma Sağladı, İcardi'ye Sezonluk 6 Milyon Euro Ödeyecek - Son Dakika
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