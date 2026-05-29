Galatasaray MCT Technic Beşiktaş'ı Yendi

29.05.2026 00:21
GALATASARAY MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, "Bütün oyuncularım saha içerisinde pozitif şeyler yapmaya çalıştı. Takım olarak kazandığımız için mutluyum. İyi bir oyun oynadık. Sahadaki tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettik. Taraftarlar için mutluyum. Onların desteğine ihtiyacımız var. Burada bir şey inşa etmeyi hayal ediyorum" dedi.

Turkcell Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 78-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Gianmarco Pozzecco, "Yöneticim, başkanım ve teknik ekibim için çok mutluyum. Bana çok yardımcı oldular. Sezon boyunca bununla ilgili bir şey söylemedim ama bugün bile bana harika destek verdiler. Bugün bir takım olarak kazandık. 110 sayı atmalarına izin vermedik. Bütün oyuncularım saha içerisinde pozitif şeyler yapmaya çalıştı. Takım olarak kazandığımız için mutluyum. İyi bir oyun oynadık. Sahadaki tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettik. Taraftarlar için mutluyum. Onların desteğine ihtiyacımız var. Burada bir şey inşa etmeyi hayal ediyorum" diye konuştu.

'BUGÜN SERİYİ ÜÇÜNCÜ MAÇA TAŞIMAYI HAK ETTİK'

İlk maçın ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerini ifade eden Pozzecco, "Oyuncularım harika bir reaksiyon verdi. İlk maçta üzgündüm çünkü oyuncularımın oyun içine giremediğini gördüm. Bunu denediler ama ilk maçta Beşiktaş iyi oynadı. Dış atıştan isabet buldular. Biz de onların saha içi isabet bulmalarına engel olamadık. Bu yüzden oynamak kolay değildi. Seriyi üçüncü maça taşımayı hak ettik" dedi.

Galatasaray'ın ligde 4 maçta 3 kez Beşiktaş'ı yenmesiyle alakalı gelen bir soru üzerine Gianmarco Pozzecco, "Bence bu çok bir anlam ifade etmiyor. İlk maçımı onlara karşı oynamıştım. Bu yüzden oyuncularım iyi odaklandı. Son maç da pek fazla anlam ifade etmiyordu çünkü aşağı yukarı ligi nerede tamamlayacakları belliydi. Basketbol BKT Avrupa Kupası finalinde de Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'ya karşı harika bir final oynamışlardı. Son oynadığımız 2 maç bence daha gerçekçi maçlar. Bu yüzden durumu 1-1 olarak görüyorum" ifadelerinde bulundu.

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Serideki üçüncü maçın çok zor olacağını ifade eden İtalyan başantrenör, "Üçüncü maç zor olacak. Kendimizi toparlamamız lazım. Oyuncularıma güveniyorum. İyi yemek yemeleri, içmeleri, uyumaları ve toparlanmaları lazım. Profesyonel olmak zorundalar. Bunu yapacaklar. Onlara güveniyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

