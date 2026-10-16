Galatasaray MCT Technic'te Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'mızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco'ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pozzecco, 5 Ocak 2026'da Galatasaray MCT Technic'in başına geçmişti.