Gecenin yıldızı Icardi'den sosyal medyada çok konuşulan hareket! Hayranlarına Türkçe mesaj gönderdi - Son Dakika
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Gecenin yıldızı Icardi'den sosyal medyada çok konuşulan hareket! Hayranlarına Türkçe mesaj gönderdi

09.05.2023 00:32

Başakşehir'i tek golle mağlup ettikleri maçta galibiyet golünü atan Mauro Icardi, gece yarısı yaptığı Türkçe paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Arjantinli topçu, "90 milyon kişinin Galatasaray'ın kazandığını gördükten sonra uykuya dalmak ne kadar harika" mesajını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

MAÇIN YILDIZI ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, kutlamalarda da ilgi odağı oldu. Arjantinli futbolcu takımı arkasına alıp, Okan Buruk'un küçük oğlu ile üçlü çektirdi.

Sosyal medyaya da damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Arjantinli golcü Mauro Icardi, maç sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımını Türkçe yapan Icardi, "90 milyon kişinin Galatasaray'ın kazandığını gördükten sonra uykuya dalmak ne kadar harika" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya da damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım
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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gecenin yıldızı Icardi'den sosyal medyada çok konuşulan hareket! Hayranlarına Türkçe mesaj gönderdi - Son Dakika
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