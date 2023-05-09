Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, kutlamalarda da ilgi odağı oldu. Arjantinli futbolcu takımı arkasına alıp, Okan Buruk'un küçük oğlu ile üçlü çektirdi.
Arjantinli golcü Mauro Icardi, maç sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımını Türkçe yapan Icardi, "90 milyon kişinin Galatasaray'ın kazandığını gördükten sonra uykuya dalmak ne kadar harika" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Gecenin yıldızı Icardi'den sosyal medyada çok konuşulan hareket! Hayranlarına Türkçe mesaj gönderdi - Son Dakika