Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

04.05.2022 20:29
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kapma ve pas yaparak süren idmanın geniş alanda topa sahip olma ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'nin, tedavilerinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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