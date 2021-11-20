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Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi - Son Dakika

Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi

20.11.2021 22:32
Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray NEF'e 89-73'lük skorla boğun eğdi.

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray NEF'e 89-73'lük skorla boğun eğdi.

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'İ deplasmanda 89-73 mağlup etti. Maçın ilk çeyreği başa baş mücadeleye sahne olurken Galatasaray, ilk 10 dakikayı 17-15 üstün tamamladı. Maçın ikinci çeyreğinde özellikle hücumda etkili olan Galatasaray, soyunma odasına 14 sayı farkla 44-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de hem hücumda hem de savunmada rakibine üstünlük kuran Galatasaray, 65-48 üstünlük kurdu. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen İstanbul temsilcisi, mücadeleyi galip tamamladı. - DENİZLİ

Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi
Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi
Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi - Son Dakika
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