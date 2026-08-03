Galatasaray, Micah Ma'a ile Anlaştı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Stade Poitevin Volley Beach'te başlayan Micah, GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal formalarını giydi.

Milli takım kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan 29 yaşındaki voleybolcu, 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası ve 2 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları da yaşadı.