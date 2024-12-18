Galatasaray Michael Young'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Michael Young'u Kadrosuna Kattı

Galatasaray Michael Young\'u Kadrosuna Kattı

Galatasaray, ABD'li basketbolcu Michael Young ile sezon sonuna kadar anlaştı.

18.12.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Michael Young'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Amerikalı uzun forvet Michael Young ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşarak güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon ligimizde Bursaspor forması ile izlediğimiz tecrübeli oyuncu Michael Young'a sarı kırmızılı renklerimize hoş geldin diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla ligde 29 maçta görev yapan 30 yaşındaki basketbolcu, 13.1 sayı, 5.9 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Young ayrıca yine Bursa ekibiyle FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de görev aldığı 6 müsabakada 9.8 sayı, 5.8 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Michael Young, Avrupa'da daha önce Cholet Basket, JDA Dijon Bourgogne, Galil Gilboa, Ironi Nahariya ve Arged BM Stal Ostrow Wielkopolsk takımlarında da forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basketbolcu, Galatasaray, Bursaspor, Basketbol, Finans, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Michael Young'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:26:32. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Michael Young'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.