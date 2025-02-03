Galatasaray Morata'nın Kira Bedelini Açıkladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Morata'nın Kira Bedelini Açıkladı

Galatasaray Morata\'nın Kira Bedelini Açıkladı

Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralama maliyetini 6 milyon Euro olarak duyurdu.

03.02.2025 00:06
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Galatasaray'ın İtalyan kulübü Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın maliyeti açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro,

2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Morata'nın Kira Bedelini Açıkladı - Son Dakika

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