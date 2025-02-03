Galatasaray Morata\'yı Kiraladı

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Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Alvaro Morata, sarı-kırmızılıların 6. İspanyol futbolcusu oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Morata böylece Aslan'ın 6. İspanyol futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın ilk İspanyol futbolcusu Albert Riera'ydı. Riera'nın ardından ise Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino, sarı-kırmızılılarda forma giydi.

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