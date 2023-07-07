Galatasaray'da Muslera'nın yedeği belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'da Muslera'nın yedeği belli oldu

07.07.2023 16:37

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fernando Muslera'nın yedek kalecisi olarak Günay Güvenç'i seçti. Doğan Alemdar'ın yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçilmesinin ardından, Galatasaray Günay Güvenç ile anlaşma sağladı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın arkasında bekleyecek kaleci belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki eldiven Günay Güvenç'te karar kıldı.

DOĞAN ALEMDAR'DAN VAZGEÇİLDİ

İlk hedef olarak Doğan Alemdar'ı belirleyen Galatasaray, genç kalecinin 30 milyon liralık maaş talebi sonrası vazgeçti. Alemdar ise bunun üzerine Troyes'a transfer oldu.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Günay Güvenc ile görüşen Galatasaray, 32 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Fenerbahçe ye gelseydi rahat oynardı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Günay Güvenç, Muslera, Spor, Son Dakika

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