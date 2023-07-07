Galatasaray'da Muslera'nın yedeği belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın arkasında bekleyecek kaleci belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki eldiven Günay Güvenç'te karar kıldı.
İlk hedef olarak Doğan Alemdar'ı belirleyen Galatasaray, genç kalecinin 30 milyon liralık maaş talebi sonrası vazgeçti. Alemdar ise bunun üzerine Troyes'a transfer oldu.
Günay Güvenc ile görüşen Galatasaray, 32 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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