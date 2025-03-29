Galatasaray Namağlup Unvanını Kaybetti - Son Dakika
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Galatasaray Namağlup Unvanını Kaybetti

Galatasaray Namağlup Unvanını Kaybetti

Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1 yenilerek 28 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

29.03.2025 23:16
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Tüpraş Stadı'nda yapılan mücadelenin 23. dakikasında Rafa Silva'nın golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 36. dakikada ise Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kaldı. Mücadelesine devam eden Galatasaray, 45. dakikada Lucas Torreira'nın attığı şık golle devre arasına 1-1 eşitlikle girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri sonuç vermeyince Galatasaray, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ligde Beşiktaş derbisine kadar bu sezon 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 29. haftayı mağlubiyetle kapatarak namağlup ünvanını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, ligde 71 puanda kaldı.

Zirvede puan farkı 6'ya indi

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 9 puanlık farkı koruyamadı.

Ligde 29. hafta öncesinde maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önde olan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin Sipay Bodrum FK'yi yendiği haftayı puansız kapattı. Bu sonuçla 1 maçı fazla olan Galatasaray 71 puanda kalırken, Fenerbahçe 65 puana çıktı.

Sarı-kırmızılıların bay geçeceği 30 haftada sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, maç sayısını eşitleyeceği Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmek için mücadele edecek.

Ligde 28 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 28 maçlık kaybetmeme serisi bitti.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kaybederek serisini sürdüremedi.

Deplasmanda 25 maç sonra mağlup oldu

Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda 25 maçtır süren yenilmeme serisi de sonlandı.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönen Galatasaray'ın bu istatistiği de sona erdi.

Beşiktaş'a 3 maç sonra yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 3 maç sonra mağlup oldu.

Siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte yapılan 3 lig müsabakasını da kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşam yaşadığı yenilgiyle diğer önemli serilerinin yanı sıra Beşiktaş'a karşı yakaladığını galibiyet serisini de koruyamadı.

Torreira, ligde 2. golünü attı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Bu sezonki ilk golünü 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile yapılan derbide kaydeden Torreira, yine bir derbide sahneye çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisinin 45. dakikasında yaklaşık 30 metreden çektiği şutla fileleri havalandırdı.

Frankowski, kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından oyundan atıldı.

Mücadelenin 33. dakikasında savunma arkasına atılan topta Ernest Muçi'yi kaçıran Frankowski, rakibine arkadan yaptığı müdahaleyle engelledi. Hakem Yasin Kol, pozisyonda faul kararı vererek 29 yaşındaki futbolcuya sarı kart gösterdi.

VAR olarak görev yapan Polonyalı Pawel Pskit'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Yasin Kol, sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi 36. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Sarı-kırmızılı takımda Frankowski'nin atılmasının ardından Barış Alper Yılmaz sağ beke geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Namağlup Unvanını Kaybetti - Son Dakika

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