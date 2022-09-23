Galatasaray Nef: 64-69 (YENİDEN) - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Nef: 64-69 (YENİDEN)

23.09.2022 19:00
Galatasaray Nef: 64-69 (YENİDEN)

Bursa'da düzenlenen Frutti Extra Cup'ın yarı final maçında Galatasaray Nef, Aliğa Petkimspor'u 69-64 mağlup etti.

Bursa'da düzenlenen Frutti Extra Cup'ın yarı final maçında Galatasaray Nef, Aliğa Petkimspor'u 69-64 mağlup etti.

Frutti Extra Cup'ın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Aliğa Petkimspor, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 23-17'lik skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Dylan Ennis'in dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-33 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Aliğa Petkimspor maçtaki etkinliğini arttırsa da farkı kapatmadı ve son çeyrek Galatasaray Nef'in 53-49'luk üstünlüğüyle başladı. Son çeyrekte Angola Rodas'ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef, sahadan 69-64'lük galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Galatasaray, Bursa, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Nef: 64-69 (YENİDEN) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:52 Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 19:25:57. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Nef: 64-69 (YENİDEN) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement