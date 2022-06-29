Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Sinan Sağlam'a 'Sarı-kırmızı renklere hoş geldin.' diyor, parçalı formamız altında sağlık ve başarı dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Sinan Sağlam'ı transfer etti - Son Dakika

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