Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı transfer etti

25.02.2022 22:29
Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı transfer etti

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya ekibi Prienai CBet'de forma giyen 27 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kariyerini Galatasaray Nef ile anlaşarak sarı kırmızılı formamız altında sürdürecek olan oyuncumuz Vasilije Pusica'ya Galatasaray'a hoş geldin diyor, sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı transfer etti - Son Dakika


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