Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın kiralama ücreti olarak 650 bin avro alacağı, anlaşmada 100 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu aktarıldı.
Oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 8 milyon avro olacağı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Nelsson'u Verona'ya Kiraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?