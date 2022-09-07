Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray adeta taarruza geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, bir transferde Championship ekibi Norwich City'den yaptı.
Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği oyuncunun bu gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı - Son Dakika