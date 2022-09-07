Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği oyuncunun bu gece saatlerinde İstanbul 'da olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Galatasaray, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı - Son Dakika

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