Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı

23.06.2022 11:02
Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörlüğü görevi için Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörlüğü görevi için Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. " denildi.

Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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