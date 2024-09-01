Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yaparak lige galibiyet serisiyle başladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yaparak lige galibiyet serisiyle başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek oynadığı 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, ilk kez lige 3'te 3 yaparak galibiyet serisiyle başladı.

01.09.2024 00:25
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Galatasaray, 3. sezonunu geçiren Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez lige 3'te 3 yaparak galibiyet serisiyle başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek oynadığı 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ilk haftada evinde Hatayspor'u 2-1, ikinci haftada ise deplasmanda aynı skorla Konyaspor'u mağlup etti. Aslan'ın 3. hafta Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maç ise ertelendi. 4. haftada Adana Demirspor deplasmanından 5-1'lik skorla dönen Cimbom, böylece teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez lige 3'te 3'lük galibiyet serisiyle başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yaparak lige galibiyet serisiyle başladı - Son Dakika

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