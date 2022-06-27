Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer aldı.

Kaynak: DHA

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