Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı - Son Dakika
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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

27.06.2022 21:23
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı - Son Dakika

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