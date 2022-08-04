Galatasaray, Morutan'ı Pisa'ya kiraladı

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre, Pisa kulübü sarı-kırmızılı ekibe 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca İtalyan ekibinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5 milyon 500 bin Euro karşılığında Rumen oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkı olacak.

Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir."