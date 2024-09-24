Galatasaray, PAOK ile Avrupa Ligi'ne Başlıyor - Son Dakika
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Galatasaray, PAOK ile Avrupa Ligi'ne Başlıyor

Galatasaray, PAOK ile Avrupa Ligi\'ne Başlıyor

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK ile yarın oynayacağı maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

24.09.2024 11:28
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın evinde Yunan takımı PAOK ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatının ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek yenilgisiz liderliğine sürdüren sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başlamak istiyor.

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a elenip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa kupalarında 319. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 318 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 429 kez havalandırırken, kalesinde 476 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 94 maça çıktı

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 94 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom bu müsabakalarda 146 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 119 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 16 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 2 olmak üzere oynadığı bu karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

Yunan takımlarıyla 6 kez mücadele etti

Galatasaray ile PAOK, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, Yunan takımlarıyla ise 6 kez karşı karşıya gelirken, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu süreçte Panathinaikos, Olympiakos ve Panionios ile mücadele etti. Galatasaray, Yunan ekipleriyle yaptığı maçlarda rakip filelere 9 gol gönderirken, 4 gol yedi.

Fernando Muslera cezalı

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, PAOK mücadelesinde kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak. Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında maçında kırmızı kart gören Muslera, UEFA'dan da 3 maç men cezası almıştı. Uruguaylı kalecinin yerine kalede Günay Güvenç yer alacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için, Faslı futbolcu Hakim Ziyech de sakatlığından dolayı kadroda olmayacak.

Yunanistan Ligi'nde lider

PAOK, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başladı. Siyah-beyazlılar bu turda Bosna Hersek ekibi Borac Banja'yı geçerek, 3. turda da İsveç'ten Malmö'ye elendi. Yunan temsilcisi, Avrupa Ligi'ne kalmak için ise play-off turunda İrlanda takımı Shamrock ile mücadele etti ve iki maçı da kazandı. Yunanistan Ligi'nde ise geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda 13 puan toplayan PAOK liderlik koltuğunda bulunuyor.

Razvan Lucescu çalıştırıyor

PAOK'un teknik direktörlüğünü bir dönem Türkiye'de A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yapıyor. Yunan ekibinde sezona Beşiktaş'ta başlayan Omar Colley, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mbwana Samatta ile Fatih Karagümrük'te oynayan Magomed Ozdoev bulunuyor. Ayrıca Samatta UEFA'ya verilen listede yer almadı.

Alejandro Hernandez düdük çalacak

Galatasaray - PAOK karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Maçın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak. VAR'da yine İspanya'dan Carlos del Cerro Grande görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, PAOK ile Avrupa Ligi'ne Başlıyor - Son Dakika

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