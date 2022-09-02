Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi

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Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüştüğü dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamaya çok yakın.

ICARDI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint-Germain'in yıldız golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor.

MUSLERA, ICARDI'Yİ TAKİP ETTİ

Sarı-kırmızılıların kaptan Muslera ise sosyal medyadan taraftarı heyecanlandıran bir hamle yaptı. Uruguaylı eldiven, Instagram hesabından Mauro Icardi'yi takip etti. Taraftarlar, deneyimli kalecinin bu hamlesini transferin bittiği şeklinde yorumladı.