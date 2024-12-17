Galatasaray, Paulo Dybala\'yı da alıyor: Menajeri İstanbul\'a geldi

Spor

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Paulo Dybala için temaslara başladı.

RAMS PARK'A GELDİLER

31 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek derbiyi locada izledi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dybala'nın temsilcisi Novel, Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetim kurulu üyeleri ve George Gardi ile statta takip etti.

Galatasaray, Paulo Dybala'nın transferi için Carlos Novel ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıkan Dybala, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.