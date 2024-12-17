Galatasaray, Paulo Dybala'yı da alıyor: Menajeri İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray, Paulo Dybala'yı da alıyor: Menajeri İstanbul'a geldi

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Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a geldi ve Galatasaray-Trabzonspor derbisini locada takip etti. Sarı-kırmızılılar, Dybala için temaslara başladı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferi için görüşmeler gerçekleştirilecek.

17.12.2024 10:34  Güncelleme: 10:46
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Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Paulo Dybala için temaslara başladı.

RAMS PARK'A GELDİLER

31 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek derbiyi locada izledi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dybala'nın temsilcisi Novel, Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetim kurulu üyeleri ve George Gardi ile statta takip etti.

Galatasaray, Paulo Dybala'nın transferi için Carlos Novel ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıkan Dybala, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, Paulo Dybala'yı da alıyor: Menajeri İstanbul'a geldi
Galatasaray, Paulo Dybala\'yı da alıyor: Menajeri İstanbul\'a geldi

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Son Dakika Spor Galatasaray, Paulo Dybala'yı da alıyor: Menajeri İstanbul'a geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    ÇÖP YARAMAZ, ISTIKRARI YOK, SENEYE O BOLGEDE GABRİEL SARA OLMALI, TORERİA NIN YANINA BIR SERT 8 LAZIM 8 1 Yanıtla
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