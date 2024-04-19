Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Yarın yapılacak idmanla Pendikspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.

19.04.2024 15:43
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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