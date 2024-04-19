Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier: Muhteşem bir sezon yaşadık

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazandıkları muhteşem bir sezon yaşadıklarını söyledi. Garnier, takımın hedeflere ulaşmak için birlikte hareket ettiğini ve Fenerbahçe'nin büyük bir aile olduğunu belirtti. Ayrıca, kazanılan kupaların kendisi için en özel sezon olduğunu ve önümüzdeki sezon planlamasında bazı değişiklikler olacağını ifade etti.