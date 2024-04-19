Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde düzenlenecek yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak. Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan sporcuların mücadele edeceği yarış, Kemer bölgesinin bisiklet turizmi altyapısını ve coğrafyasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.
Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB FRIT II Fonu bünyesinde Alman Kalkınma Bankası (KFW) yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje çerçevesinde 12 ilde 22 tesisi içeren projelerin eş zamanlı açılışı yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesislerin gençlere hizmet vereceğini ve Türkiye'nin gençlik ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken dışarıdan gelen gençlere de hizmet etmekte zorlandığını belirtti.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazandıkları muhteşem bir sezon yaşadıklarını söyledi. Garnier, takımın hedeflere ulaşmak için birlikte hareket ettiğini ve Fenerbahçe'nin büyük bir aile olduğunu belirtti. Ayrıca, kazanılan kupaların kendisi için en özel sezon olduğunu ve önümüzdeki sezon planlamasında bazı değişiklikler olacağını ifade etti.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Osmangazi Tarihi Kent koşusu nedeniyle kapatılacak yollar hakkında açıklama yaptı. Koşu, iki farklı güzergahta gerçekleşecek ve etkinlik süresince belirtilen yollar trafiğe kapatılacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek. Toplantının ertelenmesi durumunda ise 14 Mayıs Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katıldı. Yılmaz, çocuklarla birlikte yüzünü boyadı, oyun oynadı ve çocuklara bisiklet vereceklerini müjdeledi. Şenlikte konuşan Yılmaz, organizasyonda görevli herkese teşekkür etti.
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