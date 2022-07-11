Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. - Son Dakika
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Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

11.07.2022 13:37
Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir." - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Galatasaray, Sevilla FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: 'Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. - Son Dakika
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