Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Galatasaray: Livingston 14, Sadık Emir Kabaca 9, James Palmer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 10, Cummings 7, Blumbergs 8, Izundu 11, Buğrahan Tuncer 10, Efe Vatan
Promitheas: Walker 22, Lountzis, Chrysikopoulos 2, Hernandez 8, Iwundu 14, Perry 5, Bazinas 3, Williams 10, Karagiannidis 10, Williams, Lagios
1. Periyot: 23-20
Devre: 47-41
3. Periyot: 63-54
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, Yunanistan'ın Promitheas takımını 91-74 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Promitheas'ı 91-74 yenerek galip geldi - Son Dakika
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