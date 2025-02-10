Galatasaray Przemyslaw Frankowski'nin Kiralık Transferi İçin Görüşmelere Başladı

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GALATASARAY, Przemyslaw Frankowski'nin kiralık transferi için Fransa kulübü Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowsk'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transfer konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."