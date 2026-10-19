Galatasaray, Rafael Leao'da hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini açıkladı

Galatasaray, Rafael Leao'da hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Rafael Leao'nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Galatasaray: " Rafael Leao'nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Kaynak: İHA
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