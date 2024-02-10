Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 Yendi

Galatasaray, RAMS Başakşehir\'i 2-0 Yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi. Maçta Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Mertens attı. Galatasaray, üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

10.02.2024 21:19
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson (Dk. 59 Tete), Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 87 Eyüp Aydın), Kerem Demirbay (Dk. 87 Ndombele), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 73 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Zaha), Icardi

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 86 Aleksic), de Souza (Dk. 69 Abeid), Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Kemen (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Figueiredo (Dk. 69 Davidson), Piatek (Dk. 69 Keny)

Goller: Dk. 25 Barış Alper Yılmaz, Dk. 31 Mertens (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 1 Mertens, Dk. 83 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 36 de Souza, Dk. 90+2 Lucas Lima (RAMS Başakşehir)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha, sert bir şut çıkardı. Kaleci Volkan, sağına yatarak topun sahibi oldu.

61. dakikada rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da ceza sahası yayı içinde topu alan Icardi, seri çalımlarla ilerledi. Açısını kaybeden Arjantinli futbolcunun ayağından açılan topu Mertens gerideki Barış Alper'e bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan'dan seken top kaleye yöneldi. Son anda yetişen savunma, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Figueiredo'nun soldan ortasında Kemen'in arka direkte kafayla vurduğu top Kaan Ayhan'a çarparak ağlara gitti. Hakem Cihan Aydın gol kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi. Öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+8. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper, pasını uygun durumdaki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 Yendi - Son Dakika
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