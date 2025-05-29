Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor

29.05.2025 09:41
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Şampiyon Galatasaray, ligde son hafta RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Muslera ve Mertens veda edecek.

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

RAMS Başakşehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 mağlubiyet yaşayarak 54 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 19. haftada oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

Son 10 maçını kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 10 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 10 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Son 4 maçta gol yemedi

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Bellona Kayserispor'u da 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Sahasındaki son 17 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 17 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 17 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 17 iç saha maçında 44 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

Savunma ve hücumda ligin en iyisi

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 35 karşılaşmada 89 gol atıp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu.

4 eksik bulunuyor

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Muslera ve Mertens veda edecek

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Belçikalı oyuncu Dries Mertens, yarın sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkacak.

İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaşındaki kaleci, yarın Galatasaray'daki son maçını oynayacak.

Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens ise 2022 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil oldu. Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalı oyuncu, yarın Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak.

Osimhen, gol kralı olarak sezonu tamamlamaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, RAMS Başakşehir maçıyla sezonu gol kralı olarak tamamlamak için sahaya çıkacak.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de de 29 maça çıkan Nijeryalı santrfor, attığı 25 golle gol krallığında en üst sırada yer alıyor.

Gol krallığı yarışında Osimhen'i 21 golle RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

Victor Osimhen'in son maçı olabilir

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yarın sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkabilir.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından geçici bir şekilde transfer edilen 26 yaşındaki santrforun kiralık sözleşmesi yarınki maçtan sonra sona erecek.

Nijeryalı santrforun bonservisinin alınıp alınmayacağı ise belirsizliği koruyor.

Müsabaka kapalı gişe

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında tribünler dolacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

Oyuncular, yaklaşık 1 aylık izne çıkacak

Sarı-kırmızılı futbolcular, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak.

Oyuncular, yarınki maçın ardından izne çıkacak ve yeni sezonun hazırlıkları için temmuz ayının başında tekrar bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor - Son Dakika

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