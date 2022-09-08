Galatasaray Rashica ve Jensen'i KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray Rashica ve Jensen'i KAP'a bildirdi

08.09.2022 23:34
Galatasaray Rashica ve Jensen'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Milot Rashica ve Mathias Ross Jensen'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Milot Rashica ve Mathias Ross Jensen'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

1 yıllığına ücretsiz olarak kadroya dahil edilen Rashica, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Mathias Ross Jensen için ise kulübü Aalborg'a 4 taksit halinde 1 milyon 750 bin Euro ödenecek. Jensen ise 4 yılı boyunca 400'er bin Euro kazanacak.

Galatasaray'da KAP'a yapılan açıklamalarda şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir."JENSEN İÇİN 4 TAKSİTTE 1 MİLYON 750 BİN EURO

"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."


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Kaynak: DHA

Milot Rashica, Mathias Ross, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Rashica ve Jensen'i KAP'a bildirdi - Son Dakika

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