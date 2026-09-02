Galatasaray, RB Leipzig'den Bitshiabu'yu kiralık kadrosuna kattı
Galatasaray, 21 yaşındaki stoper El-Chadaille Bitshiabu ile anlaşarak kiralık sözleşmesini imzaladı. Alman kulübü RB Leipzig'den kiralanan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Galatasaray, 21 yaşındaki El-Chadaille Bitshiabu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasını sürdürürken anlaşma sağladığı El-Chadaille Bitshiabu ile sözleşme imzaladı. Alman temsilcisi RB Leipzig'den kiralık olarak kadroya dahil olan El-Chadaille Bitshiabu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Kaynak: İHA
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