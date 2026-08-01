Galatasaray Rennes ile Hazırlık Maçında Karşılaşıyor
Galatasaray, yarın Rennes ile RAMS Park'ta hazırlık maçı yapacak. Sonra Villarreal ile oynayacak.
Galatasaray, 4. hazırlık maçında yarın Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yarın saat 21.00'de Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta mücadele edecek.
Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti.
Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynayacak.
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