Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar - Son Dakika
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Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar

06.08.2022 16:38

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Mertens ile Torreira'yı bu akşam İstanbul'a getiriyor. Sarı kırmızılılar, Twitter hesabından "alarm kurma" temalı paylaşımda bulunarak, yıldız oyuncuların 23.45'te İstanbul'da olacağını duyurdu.

Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı ekip Twitter hesabından, transfer edilen Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın geliş saatini duyurdu.

23.45'TE GELİYORLAR

'Alarm kurma' temalı paylaşım yapan Galatasaray Twitter hesabı, 35 yaşındaki yıldız futbolcu Dries Mertens ile 26 yaşındaki yıldız orta saha Lucas Torreira'nın geliş saatini 23.45 olarak duyurdu.

TORREIRA VE MERTENS AYNI UÇAKLA GELİYOR

1+1 yıllık anlaşma sağlanan Dries Mertens ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucas Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor. Oyuncuların, sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferleri Torreira ve Mertens, 23.45'te İstanbul'da olacak
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SON DAKİKA: Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar - Son Dakika
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