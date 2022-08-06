Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı ekip Twitter hesabından, transfer edilen Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın geliş saatini duyurdu.
'Alarm kurma' temalı paylaşım yapan Galatasaray Twitter hesabı, 35 yaşındaki yıldız futbolcu Dries Mertens ile 26 yaşındaki yıldız orta saha Lucas Torreira'nın geliş saatini 23.45 olarak duyurdu.
1+1 yıllık anlaşma sağlanan Dries Mertens ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucas Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor. Oyuncuların, sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar - Son Dakika